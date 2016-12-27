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  • 27.12, 06:34

Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных СБУ российских военных

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Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных СБУ российских военных

Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных СБУ российских военных

Москалькова посетила в украинском СИЗО похищенных СБУ российских военных
  • Фото: moskalkova.official /instagram.com

    • Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в украинском Николаеве похищенных на границе с Крымом российских военнослужащих.

    Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре.

    Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым».

    По словам омбудсмена, Одинцов и Баранов просят сменить им адвокатов, так как не считают нынешнюю защиту эффективной.

    Москалькова посетила россиян в николаевском СИЗО в рамках встречи с украинской коллегой Валерией Лутковской. В свою очередь украинский омбудсмен вместе с Москальковой посетила в Симферополе осужденных граждан Украины, сообщает РИА Новости.

    Вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключёнными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье «экстремизм». В свою очередь, собираюсь посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве. Генеральная прокуратура Украины выдвигает против них обвинение по статье «за государственную измену и дезертирство».

    Фото опубликовано Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)


    Максим Одинцов и Александр Баранов были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на Украину сотрудниками СБУ. Как сообщалось, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. Их обвиняют в дезертирстве и госизмене.

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