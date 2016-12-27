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ЧП
Мужчина открыл стрельбу по людям на западе Москвы
27.12.2016, 03:11
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Мужчина открыл стрельбу по людям на западе Москвы
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на Ельнинской улице в Москве.
214
Москва
полиция
стрельба
Во дворе жилого дома мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Он ранил мужчин 22 и 26 лет, а затем стал палить по прибывшим на вызов сотрудникам полиции.
Двое полицейских получили ранения, однако им удалось скрутить стрелка.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают следователи, передает
ТАСС
.
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