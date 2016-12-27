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  • 27.12, 03:56

Мужчина открыл стрельбу по людям на западе Москвы

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Мужчина открыл стрельбу по людям на западе Москвы

Мужчина открыл стрельбу по людям на западе Москвы

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на Ельнинской улице в Москве.

Во дворе жилого дома мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Он ранил мужчин 22 и 26 лет, а затем стал палить по прибывшим на вызов сотрудникам полиции.

Двое полицейских получили ранения, однако им удалось скрутить стрелка.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают следователи, передает ТАСС.

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