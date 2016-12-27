СМИ: Киссинджер может стать посредником между Путиным и Трампом

Бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру прочат роль посредника между США и Россией при Дональде Трампе.сообщила немецкая газета Bild.
Отмечается, что богатый опыт Киссинджера особенно ценен в свете потенциальной угрозы начала новой холодной войны и непростых отношений Трампа с КНР. К тому же экс-госсекретарь США «знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены».
По информации издания, Дональд Трамп стремится снять санкции против России по совету Киссинджера. Также бывший госсекретарь рекомендует новому президенту США «признать гегемонию России» в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана.
Что касается ситуации на Украине, то главная идея Киссинджера состоит в том, что Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны. А Запад в ответ не будет затрагивать вопрос Крыма, сообщает РИА Новости.
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