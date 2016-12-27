«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

В числе пассажиров разбившегося борта Минобороны мог быть знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. Исполнителю предлагали лететь в Сирию на российскую авиабазу.вместе лететь на этом самолете в Сирию. Я сейчас говорю вам это, а у самого ком в горле».
Кутуньо рассказал, что с ансамблем имени Александрова его связывают множество проектов. Например, в 2013 году артист привез российское «поющее оружие» в Сан-Ремо, хотя в Италии многие были против по политическим мотивам.
Напомним, в результате авиакатастрофы над Чёрным морем погибли 64 сотрудника и артиста ансамбля имени Александрова.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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