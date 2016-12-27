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  • 27.12, 03:55
«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

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«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

«Ком в горле»: Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

    В числе пассажиров разбившегося борта Минобороны мог быть знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. Исполнителю предлагали лететь в Сирию на российскую авиабазу.

    Тото Кутуньо, певец: «Месяц назад они позвонили и предложили выступить с ними в Сирии. Но у нас уже были планы на эти числа и, к сожалению, мне пришлось отказаться. Они мои большие друзья, и мы должны были встретиться в Москве и вместе лететь на этом самолете в Сирию. Я сейчас говорю вам это, а у самого ком в горле».

    Кутуньо рассказал, что с ансамблем имени Александрова его связывают множество проектов. Например, в 2013 году артист привез российское «поющее оружие» в Сан-Ремо, хотя в Италии многие были против по политическим мотивам.

    Напомним, в результате авиакатастрофы над Чёрным морем погибли 64 сотрудника и артиста ансамбля имени Александрова.

    Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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