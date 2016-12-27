Расследование зашло в тупик: нераскрытые авиакатастрофы XXI века

Расследование катастрофы
пропавший рейс MH370 «Малайзийских авиалиний». 8 марта 2014 года пассажирский авиалайнер, на борту которого были 239 человек, вдруг перестал отвечать на запросы диспетчеров и буквально исчез в слепой зоне радиолокационных станций над Индийским океаном. Самолет искали несколько месяцев, пока обломки не были обнаружены в тысячах километров от зоны поиска. Таким образом, установить причины катастрофы так и не удалось. Но даже при наличии, казалось бы, всей возможной информации, расследования порой заходят в тупик.
Ту-154 Минобороны идет полным ходом. Многое зависит от того, будут ли обнаружены все бортовые самописцы, и удастся ли расшифровать информацию, которая на них содержится. Хотя даже если взять последние 10–15 лет, есть несколько авиакатастроф, причины которых до сих пор не установлены или официальные выводы комиссии выглядят противоречивыми.
В 2004 году произошла трагедия, которую специалисты называют очень похожей на то, что случилось в Сочи. 3 января Boeing 737 египетской авиакомпании вылетел из Шарм-эль-Шейха. В течение первых двух минут самолет набирал высоту над морем, начал первый разворот и вдруг стал падать. Погибли 148 человек. Расшифровка черных ящиков показала, что экипаж не понимал, что произошло с самолетом. И комиссия тоже не определилась — то ли отказ техники, то ли ошибка пилотов. Однозначно исключили только версию теракта: следов взрыва на обломках самолета не было.
В истории сочинского аэропорта уже была катастрофа, причины которой также были неочевидны. 3 мая 2006 года на посадку заходил самолет из Еревана, пилотировал его опытный экипаж. В Адлере тогда был сильный дождь, и когда до полосы оставалось меньше 10 километров, диспетчер дал указание уходить на второй круг. Через две минуты самолет упал в море. Расследование назвало причиной несогласованные действия экипажа, но авиакомпания категорически не согласна с выводами комиссии.
Не нужно забывать, что на установление истины порой требуется больше времени, чем ожидается. 19 мая этого года над Средиземным морем разбился египетский лайнер А320. На борту было 66 человек. Бортовые самописцы удалось обнаружить на дне моря лишь месяц спустя, но их записи не объяснили, что же произошло на борту. И лишь недавно появилась информация, что на обломках нашли следы взрывчатки. Впрочем, версия о теракте при расследовании той катастрофы высказывалась с самого начала, когда еще только шли поиски лайнера.
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