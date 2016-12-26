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  • 27.12, 01:01

В московской онкологической больнице №62 сменился главврач

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В московской онкологической больнице №62 сменился главврач

В московской онкологической больнице №62 сменился главврач

В московской онкологической больнице №62 сменился главврач
  • Фото: Юрий Храмов /facebook.com

    • В МГОБ №62, одной из лучших онкологических больниц страны, сменилось руководство.

    Приказом департамента здравоохранения Москвы главным врачом учреждения назначен бывший руководитель одного из ее хирургических отделений, врач-хирург первой квалификационной категории Дмитрий Каннер. Об этом сообщается на сайте больницы.

    Ранее главным врачом МГОБ №62 был Анатолий Махсон, выступавший против перевода больницы из автономного статуса в бюджетный согласно приказу департамента здравоохранения. Он заявлял, что это решение столичных властей сильно ограничит возможности закупки онкопрепаратов по оптимальным ценам, что в конечном счете отразится на пациентах.

    Реформу в 62-й больнице раскритиковали пациенты и их родственники. Широкое внимание к ней привлек известный кулинар и блогер Сталик Ханкишиев. Он рассказал, как врачи МГОБ №62 спасли от рака его беременную дочь, а потом сообщил, что учреждение «не то чтобы закрывают — оптимизируют». «Разрушение больницы» он сравнил со строительством газовой камеры.

    Новый главврач больницы пока не уверен, что сможет сохранить курс Анатолия Махсона на самостоятельность больницы в сфере закупок лекарств, сообщает ТАСС.

    62-я онкологическая больница — одна из лучших по своему профилю в России, за последний год медучреждение оказало помощь 14,8 тыс. пациентов.

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