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  • 27.12, 01:01

Семьям погибших в катастрофе Ту-154 москвичей выплатят по 1 млн рублей

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  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
Семьям погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> москвичей выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в катастрофе Ту-154 москвичей выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> москвичей выплатят по 1 млн рублей
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • Столичные власти выплатят семьям москвичей, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи, по 1 миллиону рублей.

    Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

    Источник: «Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты».

    Кроме того, город «возместит родственникам погибших расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел». Средства будет выплачивать департамент труда и социальной защиты населения.

    Также известно, что в катастрофе погибли 28 жителей Московской области. Их семьям оказывают психологическую и материальную помощь.

    В понедельник в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. Жертвами крушения стали 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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