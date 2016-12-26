Семьям погибших в катастрофе Ту-154 москвичей выплатят по 1 млн рублей

Столичные власти выплатят семьям москвичей, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи, по 1 миллиону рублей.ТАСС сообщили в администрации города.
Источник: «Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты».
Кроме того, город «возместит родственникам погибших расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел». Средства будет выплачивать департамент труда и социальной защиты населения.
Также известно, что в катастрофе погибли 28 жителей Московской области. Их семьям оказывают психологическую и материальную помощь.
авиакатастрофе Ту-154. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. Жертвами крушения стали 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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