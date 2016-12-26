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  • 27.12, 01:01

Минобороны РФ сообщило об обнаружении еще одного тела

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  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС
Минобороны РФ сообщило об обнаружении еще одного тела

Минобороны РФ сообщило об обнаружении еще одного тела

Минобороны РФ сообщило об обнаружении еще одного тела
  • Фото: Лебедев Артур / ТАСС

    • В районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружено тело еще одного пассажира. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Днем было обнаружено и поднято на борт спасательного судна тело еще одного погибшего».

    В военном ведомстве добавили, что поисковая операция в районе трагедии продолжается безостановочно 24 часа, сообщает «Интерфакс».

    Ранее сегодня сообщалось, что в районе крушения Ту-154 обнаружены еще два тела, вместе с которыми число найденных жертв достигло 13. После этого стало известно, что водолазам удалось найти тело одного из членов экипажа. На месте он был опознан как командир корабля Роман Волков.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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