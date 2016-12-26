Минобороны РФ сообщило об обнаружении еще одного тела

В районе крушения самолета
Ту-154 Минобороны РФ обнаружено тело еще одного пассажира. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что поисковая операция в районе трагедии продолжается безостановочно 24 часа, сообщает «Интерфакс».
обнаружены еще два тела, вместе с которыми число найденных жертв достигло 13. После этого стало известно, что водолазам удалось найти тело одного из членов экипажа. На месте он был опознан как командир корабля Роман Волков.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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