Ученые рекомендуют отдохнуть от соцсетей перед Новым годом

Датские ученые настоятельно советуют всем тем, кто намерен не растерять праздничное настроение перед предстоящими новогодними каникулами, забыть про социальные сети.

Психологи из Копенгагена признали отрицательное воздействие соцсетей на психику человека после проведения эксперимента, в котором приняли участие около тысячи человек.Добровольцев разделили на две большие группы. Одна должна была дни напролет проводить в социальных сетях, следя за всевозможными обновлениями. Вторая — временно махнуть рукой на собственные и чужие страницы.Уже через неделю был проведен мониторинг эмоционального состояния участников эксперимента. Выяснилось, что те, кто забыл про свои аккаунты, чувствовали себя неизмеримо лучше.