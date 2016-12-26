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  • 26.12, 21:45

Спасатели подняли из воды часть фюзеляжа Ту-154 и нашли хвост самолета

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Спасатели подняли из воды часть фюзеляжа <nobr>Ту-154</nobr> и нашли хвост самолета

Спасатели подняли из воды часть фюзеляжа Ту-154 и нашли хвост самолета

Спасатели подняли из воды часть фюзеляжа <nobr>Ту-154</nobr> и нашли хвост самолета
  • Фото: kp.ru

    • На месте крушения Ту-154 Минобороны РФ недалеко от Сочи продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось доставить на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами.

    Минобороны РФ: «В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра».

    Кроме этого, обнаружены хвостовая часть с фрагментами двигателя и другие обломки. В настоящее время они исследуются водолазами, сообщает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что водолазы подняли два элемента механизма управления самолетом. По серийным номерам установлено, что они принадлежат Ту-154 Минобороны России. Видео извлечения фрагментов из воды опубликовало МЧС.

    Также сегодня сообщалось, что спасатели в миле от берега обнаружили фрагменты фюзеляжа самолета. Отмечалось, что они лежат на глубине 27 метров.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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