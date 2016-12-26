Спасатели подняли из воды часть фюзеляжа Ту-154 и нашли хвост самолета

На месте крушения
Ту-154 Минобороны РФ недалеко от Сочи продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось доставить на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами.
Кроме этого, обнаружены хвостовая часть с фрагментами двигателя и другие обломки. В настоящее время они исследуются водолазами, сообщает «Интерфакс».
два элемента механизма управления самолетом. По серийным номерам установлено, что они принадлежат Ту-154 Минобороны России. Видео извлечения фрагментов из воды опубликовало МЧС.
Также сегодня сообщалось, что спасатели в миле от берега обнаружили фрагменты фюзеляжа самолета. Отмечалось, что они лежат на глубине 27 метров.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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