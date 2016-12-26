Сегодня стартовал конкурс профессионального мастерства журналистов Петербурга и Ленинградской области. Трагедия над Черным морем внесла корректировки в его проведение.
В этом году организаторы предлагают несколько новаций. Среди них три обновленные номинации — «Телесюжет», «Интервью года» и «Колумнист». А все заявки будут принимать до начала весны и только после интернет-регистрации.
Открытие конкурса «Золотое перо» провели в обновленном здании на Невском, 70. К стенам Дома журналиста сейчас продолжают приносить цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В оргкомитете «Золотого пера» заявили о готовности увековечить память лауреата премии, петербуржца, директора департамента культуры Минобороны Антона Губанкова. Возможно, это будет спецприз, названный в его честь.
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