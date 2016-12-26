Смольный показал, как преобразились знаменитые петербургские особняки

Петербургский комитет по охране памятников, подводя итоги года, провел экскурсию по зданиям, где мастера активно ведут реставрационные работы.

В доме Пашкова на Литейном проспекте, который неотъемлемо связан с размышлениями у парадного подъезда Некрасова, залам второго этажа возвращают облик 40-х годов XIX века. Тогда архитектор Боссе обустроил эти помещения в неогреческом и классическом стилях.В разное время здесь жили отставной штабс-ротмистр Пашков, граф Орлов, министр Муравьёв. Современным реставраторам помогали как архивные материалы, так и хорошая сохранность памятника. Уцелели не только исторические объемы помещений, но и декор: лепка и даже живопись.Особыми красками заиграл после реставрации и особняк Кельха. Но пока обновлены только его дворовые флигели. Реставраторы будто выполнили пожелания бывшей хозяйки дома Варвары Кельх, которая хотела, чтобы здание напоминало средневековый замок, при одном взгляде на который захватывало дух. И вот теперь химеры и гномы снова на страже особняка одних из самых богатых промышленников России XIX века.В целом комитет успешно освоил реставрационный бюджет и в следующем году намерен потратить два с половиной миллиарда рублей на эти же цели. Еще итогом года для охранного ведомства стало завершение корректировок зон охраны памятников, у которых увеличились площади или изменились режимы.