Власти Москвы решили снести недостроенную ховринскую больницу

Столичные власти определили судьбу территории, на которой расположен один из самых известных долгостроев города.Вести.Ru.
Больничные корпуса в районе Ховрино, что на севере Москвы, начали строить еще в 1980 году. Однако через несколько лет работы остановились, и недострой регулярно стал фигурировать в сводках чрезвычайных происшествий. СМИ неоднократно сообщали о несчастных случаях на территории долгостроя, случаях гибели людей и других ЧП на огромной территории больницы.
Теперь же территорию в 100 тысяч квадратных метров решено снести и использовать для нужд города.
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