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  • 26.12, 21:45

Власти Москвы решили снести недостроенную ховринскую больницу

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Власти Москвы решили снести недостроенную ховринскую больницу

Власти Москвы решили снести недостроенную ховринскую больницу

Власти Москвы решили снести недостроенную ховринскую больницу
  • Фото: Moonspell /fishki.net

    • Столичные власти определили судьбу территории, на которой расположен один из самых известных долгостроев города.

    На месте ховринской больницы решено возвести жилье для нужд города, сообщает сайт Вести.Ru.

    Больничные корпуса в районе Ховрино, что на севере Москвы, начали строить еще в 1980 году. Однако через несколько лет работы остановились, и недострой регулярно стал фигурировать в сводках чрезвычайных происшествий. СМИ неоднократно сообщали о несчастных случаях на территории долгостроя, случаях гибели людей и других ЧП на огромной территории больницы.

    Теперь же территорию в 100 тысяч квадратных метров решено снести и использовать для нужд города.

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