Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 21:46
Мастера назвали реставрацию ограды Аничкова дворца в Петербурге бутафорской. Санкт-Петербург, градозащитники Петербурга, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мастера назвали реставрацию ограды Аничкова дворца в Петербурге бутафорской

1 комментарий

Мастера назвали реставрацию ограды Аничкова дворца в Петербурге бутафорской

Мастера назвали реставрацию ограды Аничкова дворца в Петербурге бутафорской

    Реставрация ограды Аничкова дворца по-прежнему вызывает опасения петербургских экспертов.

    Представители профессионального сообщества обратились к градозащитникам с открытым письмом, в котором требуют привлечь внимание к проблеме.

    После того как с решетки сняли леса, они обнаружили множество недостатков: непрокрашенные участки и трещины, а также исчезновение чугунного копья как продолжения рисунка ограды Росси. Более того, саму реставрацию эксперты называют бутафорией и считают, что результаты подобной работы могут проявиться не сразу.

    Например, в течение нескольких лет специалисты предсказывают появление ржавчины. Накрывная плита была уничтожена в ходе очистки пескоструем. Образованы глубокие рытвины, раковины. В целом испорчен внешний эстетический вид цоколя. По сути памятнику причинен вред, отмечает художник по металлу Кузьма Одинцов.

    Ранее на месте реставрации объекта культурного наследия побывали и представители Министерства культуры. Однако специалисты ведомства не нашли погрешностей. Проинспектировав объект, эксперты признали температуру воздуха в так называемых тепляках, сооруженных вдоль ограды, соответствующей нормативам. А неидеально чистая же поверхность чугунных прутьев оказалась временной. Это связано с тем, что довольно протяженную ограду готовили к покраске фрагментами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru