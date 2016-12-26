Мастера назвали реставрацию ограды Аничкова дворца в Петербурге бутафорской

Реставрация ограды Аничкова дворца
по-прежнему вызывает опасения петербургских экспертов.
После того как с решетки сняли леса, они обнаружили множество недостатков: непрокрашенные участки и трещины, а также исчезновение чугунного копья как продолжения рисунка ограды Росси. Более того, саму реставрацию эксперты называют бутафорией и считают, что результаты подобной работы могут проявиться не сразу.
Например, в течение нескольких лет специалисты предсказывают появление ржавчины. Накрывная плита была уничтожена в ходе очистки пескоструем. Образованы глубокие рытвины, раковины. В целом испорчен внешний эстетический вид цоколя. По сути памятнику причинен вред, отмечает художник по металлу Кузьма Одинцов.
Ранее на месте реставрации объекта культурного наследия побывали и представители Министерства культуры. Однако специалисты ведомства не нашли погрешностей. Проинспектировав объект, эксперты признали температуру воздуха в так называемых тепляках, сооруженных вдоль ограды, соответствующей нормативам. А неидеально чистая же поверхность чугунных прутьев оказалась временной. Это связано с тем, что довольно протяженную ограду готовили к покраске фрагментами.
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