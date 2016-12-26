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  • 26.12, 21:45
В Петербурге отправили на экспертизу контрафактный алкоголь. Санкт-Петербург, алкоголь, контрафакт, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге отправили на экспертизу контрафактный алкоголь

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В Петербурге отправили на экспертизу контрафактный алкоголь

В Петербурге отправили на экспертизу контрафактный алкоголь

    Цех по производству нелегальной жидкости размещался на Октябрьской набережной.

    В Петербурге ликвидирован цех по производству контрафактного алкоголя. Он располагался в Невском районе, на Октябрьской набережной. В ходе городского рейда сотрудники экономической полиции изъяли более десяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Она была расфасована в пятилитровые пластиковые канистры.

    На производстве нашли и специальное оборудование для розлива фальсифицированной продукции. Сейчас контрафакт направлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Кроме того, сегодня на 30 дней вступил в силу мораторий Роспотребнадзора на продажу непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более 25 градусов. Правительство РФ ввело этот запрет после массового отравления лосьоном «Боярышник» в Иркутске. Мораторий не затронул парфюмерию и стеклоомывающие жидкости.

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