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  • 26.12, 21:46
«Надо работать, все будет хорошо»: коллеги вспоминают погибших в катастрофе Ту-154 журналистов НТВ. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, Сочи, телецентр Останкино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Надо работать, все будет хорошо»: коллеги вспоминают погибших в катастрофе Ту-154 журналистов НТВ

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«Надо работать, все будет хорошо»: коллеги вспоминают погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> журналистов НТВ

«Надо работать, все будет хорошо»: коллеги вспоминают погибших в катастрофе Ту-154 журналистов НТВ

«Надо работать, все будет хорошо»: коллеги вспоминают погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> журналистов НТВ

    Для НТВ авиакатастрофа над Чёрным морем стала личной трагедией: на борту летевшего в Сирию Ту-154 были трое журналистов телеканала. Сегодня цветы несут на восьмой этаж телецентра «Останкино», где находится информационная служба.

    Как сообщалось, в самолете находись три сотрудника НТВ: корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Также в списке погибших трое журналистов Первого канала и представители съемочной группы «Звезды» (также трое человек).

    Эта командировка для сотрудников НТВ была незапланированной. Олег Пестов и Евгений Толстов на рейс отправились со своего обычного дежурства, а Михаил Лужецкий оставил все личные планы в свой выходной и приехал в телецентр, чтобы подготовиться к вылету. Для оператора Олега Пестова это, наверное, была просто очередная поездка в горячую точку, у него таких за 20 лет работы были десятки: с разными группами, с разными корреспондентами, которые теперь уже работают и на других телеканалах.

    Андрей Григорьев, корреспондент ВГТРК: «Вот так ты идешь с человеком рука об руку долгие годы, а о том, какой он, начинаешь задумываться, когда его нет. А какой был Олег? В меру циничный, насколько нас деформирует профессия, в меру брутальный, в меру веселый, смешливый. Его смех я буду помнить, наверное, всегда. Он к любым ситуациям относился с неизменным юмором, а самое главное — он был очень надежным».

    Николай Захаров, корреспондент ВГТРК: «Олег был оператором высочайшего класса. Человек, который мог заменить собой полностью съемочную группу. Он не любил сидеть на месте, он всегда рвался туда, где происходит что-то важное».

    В своем отделе на канале Олег быстро становился своим и для молодых сотрудников, которые только недавно пришли работать.

    Егор Фомин, звукооператор: «Человек был крайне позитивный, от него шла какая-то неповторимая энергетика».

    Для Михаила Лужецкого это была первая командировка в Сирию. По первой профессии он юрист, но потом решил пойти работать на телевидение. В Донбассе еще в должности продюсера он удивлял коллег стремлением разобраться в каждом своем снятом эпизоде: кто из действующих лиц прав, кто — нет. А чуть позже ему самостоятельно пришлось пробовать самому работать в кадре в осажденном Славянске.

    Михаил Лужецкий запомнился многим и своей фразой в тяжелых ситуациях: «Ну чего ныть, надо работать, все будет хорошо».

    Александр Долгих, продюсер службы информации НТВ: «Он был репортером именно по зову души, что ли. Именно потому, что он хотел. Это когда люди работают не потому что надо, а потому что интересно. Он с удовольствием каждый день приходил на работу. Мы с ним несколько лет проработали вместе, в одном кабинете. Только хорошее могу сказать».

    Звукооператора Евгения Толстова в отделе вспоминают как разностороннего человека, из каждой командировки он старался привезти, например, свой фотоальбом — на снимках было то, что обычно не замечали ни оператор, ни корреспондент.

    Роман Минлишев, оператор НТВ: «Мы все смеялись, что он очень похож на Конюхова со своей бородой. И так же, как и Конюхов, всегда любил путешествовать. Действительно, прекрасный фотограф. Недавно я узнал, что он еще играл на пианино. Прекрасно играл».

    Мама Евгения Толстова нашла в себе силы и прилетела на место гибели сына, в Сочи.

    Подробности — в видеоматериале.

    Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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