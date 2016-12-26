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  • 26.12, 21:45

В России отзовут почти 19 тысяч автомобилей Lexus

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В России отзовут почти 19 тысяч автомобилей Lexus

В России отзовут почти 19 тысяч автомобилей Lexus

ООО «Тойота Мотор» (российский дилер Lexus) отзывает в России 18 757 кроссоверов из-за программных проблем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, с российского рынка отзываются автомобили Lexus NX. Выяснилось, что их владельцы могут столкнуться с некорректной работой стояночного тормоза.

Росстандарт: «В ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме „паркинг“, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь может повысить риск возникновения аварии».

На отозванных автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления тормозной системы. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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