В России отзовут почти 19 тысяч автомобилей Lexus

ООО «Тойота Мотор» (российский дилер Lexus) отзывает в России 18 757 кроссоверов
из-за программных проблем.
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Росстандарт: «В ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме „паркинг“, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь может повысить риск возникновения аварии».
На отозванных автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления тормозной системы. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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