Минсельхоз запретит регионам регулировать наценки на детское питание

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, по которому регионы лишатся права устанавливать торговые наценки на детское питание.
В связи с этим, как пишет «Коммерсант», в Минсельхозе опасаются, что продажа такой продукции для торговых сетей станет нерентабельной и рынок может сократиться на треть.
Что касается цен, то региональные власти считают, что отказ от регулирования может привести к подорожанию этой продукции и сделает ее недоступной для малообеспеченных граждан. При этом в Минэкономики отметили, что регулирование надбавок влияния на цену не окажет. В ряде регионов, где контроля нет, детское питание даже стоит дешевле.
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