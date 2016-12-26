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  • 26.12, 21:46
Минсельхоз запретит регионам регулировать наценки на детское питание. дети и подростки, Минсельхоз РФ, продукты, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минсельхоз запретит регионам регулировать наценки на детское питание

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Минсельхоз запретит регионам регулировать наценки на детское питание

Минсельхоз запретит регионам регулировать наценки на детское питание

    Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, по которому регионы лишатся права устанавливать торговые наценки на детское питание.

    Дело в том, что 1 января вступают в силу поправки к закону «О торговле». Они ограничивают допустимый размер премий и бонусов, которые ретейлеры могут брать с поставщиков. А для детского питания действуют и предельные торговые надбавки.

    В связи с этим, как пишет «Коммерсант», в Минсельхозе опасаются, что продажа такой продукции для торговых сетей станет нерентабельной и рынок может сократиться на треть.

    Что касается цен, то региональные власти считают, что отказ от регулирования может привести к подорожанию этой продукции и сделает ее недоступной для малообеспеченных граждан. При этом в Минэкономики отметили, что регулирование надбавок влияния на цену не окажет. В ряде регионов, где контроля нет, детское питание даже стоит дешевле.

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