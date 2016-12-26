«Новороссийск» с берегов Невы покорит льды в Арктике

В Петербурге передан заказчику суперсовременный ледокол.

Сегодня в Петербурге судостроители Выборгского завода торжественно передали ледокол «Новороссийск» «Росморпорту». А уже в начале января судно выйдет в море для выполнения различных операций.За последний год предприятие получило уже три таких ледокола и будет заказывать еще. «Новороссийск» построен с применением передовых технологий и способен вскрывать льды толщиной до полутора метров.РепортажЦеремония передачи ледокола получилась непраздничной. Нет оркестра, судно не украшено, на корме приспущен флаг, закрыты и палубы. Изначально организаторы хотели провести торжества именно там. Но после сочинской трагедии экстренно перенесли мероприятие внутрь. Решили ограничиться формальным подписанием документов. На минуту в помещении наступила тишина., генеральный директор Выборгского судостроительного завода: «К сожалению, нам приходится проводить процедуру передачи ледокола заказчику в такой печальный день. Тем не менее уже сейчас ледокол полностью готов к работе».Ледокол поражает своими габаритами. Причем не только снаружи (на носу, например, сделали огромную вертолетную площадку), но и внутри. Все гости, а это около полусотни человек, поместились в капитанской рубке. Конечно, разбежаться не получится, но пройти между ними можно без проблем. Судостроители и моряки отмечают: по сравнению с подобными машинами предыдущих серий этот больше и мощнее во всем., генеральный директор ФГУП «Росморпорт»: «Это уже хороший полуавтомат, в котором комфортно работать. У него маневренность хорошо изменена. Он спокойно маневрирует в условиях сжатия».По отсекам еще снуют рабочие Выборгского завода. Они здесь будут до полуночи проверять работу механизмов. Где-то среди них и гостей скромно стоят будущие хозяева машины. Капитан Ярослав Вержбицкий на судах такого класса не новичок. Работал на первом в серии «Владивостоке».Говорит, даже по сравнению с братом-близнецом здесь уже чувствуются нововведения. Правда, производственные тайны раскрывать не стал. Заверил только, что этот ледокол сам не застрянет нигде и того парня вытащит отовсюду., капитан ледокола «Новороссийск» «Когда подтвердят более высокий класс, он сможет ломать более толстый лед. Винторулевые колонки рассчитаны на более тяжелые условия эксплуатации».Как яркий пример для непосвященных: «Новороссийск» может с легкостью разбить полутораметровый лед.Сложно поверить, но на этом большом судне работают всего 29 человек. И очевидно, что хорошая физическая подготовка каждого — залог успешного функционирования всей системы. И здесь, например, можно позаниматься спортом.Конечно, в баскетбол не сыграешь, слишком потолки низкие. Но можно, например, побоксировать с грушей, побегать, потягать штангу или, в крайнем случае, поиграть в пинг-понг. Говорят, тоже развивает все группы мышц.Еще есть сауна, бассейн. Причем хорошо отдохнуть членам экипажа после работы не помешает ничего, даже вибрации корпуса от мотора. Говорят, он находится в специальном отсеке, что-то вроде герметичной капсулы. Впрочем, об отдыхе думать явно рано. В бассейне даже воды нет.Впереди — морские дежурства в Финском заливе и на Балтике. А потом «Новороссийск» перебросят в Арктику — туда, где с каждым днем зимы лед толще и торговые суда всё беспомощнее.