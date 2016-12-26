«Новороссийск» с берегов Невы покорит льды в Арктике

В Петербурге передан заказчику суперсовременный ледокол.
За последний год предприятие получило уже три таких ледокола и будет заказывать еще. «Новороссийск» построен с применением передовых технологий и способен вскрывать льды толщиной до полутора метров.
Репортаж корреспондента НТВ Антона Зыкова.
Церемония передачи ледокола получилась непраздничной. Нет оркестра, судно не украшено, на корме приспущен флаг, закрыты и палубы. Изначально организаторы хотели провести торжества именно там. Но после сочинской трагедии экстренно перенесли мероприятие внутрь. Решили ограничиться формальным подписанием документов. На минуту в помещении наступила тишина.
Александр Соловьёв, генеральный директор Выборгского судостроительного завода: «К сожалению, нам приходится проводить процедуру передачи ледокола заказчику в такой печальный день. Тем не менее уже сейчас ледокол полностью готов к работе».
Ледокол поражает своими габаритами. Причем не только снаружи (на носу, например, сделали огромную вертолетную площадку), но и внутри. Все гости, а это около полусотни человек, поместились в капитанской рубке. Конечно, разбежаться не получится, но пройти между ними можно без проблем. Судостроители и моряки отмечают: по сравнению с подобными машинами предыдущих серий этот больше и мощнее во всем.
Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт»: «Это уже хороший полуавтомат, в котором комфортно работать. У него маневренность хорошо изменена. Он спокойно маневрирует в условиях сжатия».
По отсекам еще снуют рабочие Выборгского завода. Они здесь будут до полуночи проверять работу механизмов. Где-то среди них и гостей скромно стоят будущие хозяева машины. Капитан Ярослав Вержбицкий на судах такого класса не новичок. Работал на первом в серии «Владивостоке».
Говорит, даже по сравнению с братом-близнецом здесь уже чувствуются нововведения. Правда, производственные тайны раскрывать не стал. Заверил только, что этот ледокол сам не застрянет нигде и того парня вытащит отовсюду.
Ярослав Вержбицкий, капитан ледокола «Новороссийск» «Когда подтвердят более высокий класс, он сможет ломать более толстый лед. Винторулевые колонки рассчитаны на более тяжелые условия эксплуатации».
Как яркий пример для непосвященных: «Новороссийск» может с легкостью разбить полутораметровый лед.
Сложно поверить, но на этом большом судне работают всего 29 человек. И очевидно, что хорошая физическая подготовка каждого — залог успешного функционирования всей системы. И здесь, например, можно позаниматься спортом.
Конечно, в баскетбол не сыграешь, слишком потолки низкие. Но можно, например, побоксировать с грушей, побегать, потягать штангу или, в крайнем случае, поиграть в пинг-понг. Говорят, тоже развивает все группы мышц.
Еще есть сауна, бассейн. Причем хорошо отдохнуть членам экипажа после работы не помешает ничего, даже вибрации корпуса от мотора. Говорят, он находится в специальном отсеке, что-то вроде герметичной капсулы. Впрочем, об отдыхе думать явно рано. В бассейне даже воды нет.
Впереди — морские дежурства в Финском заливе и на Балтике. А потом «Новороссийск» перебросят в Арктику — туда, где с каждым днем зимы лед толще и торговые суда всё беспомощнее.
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