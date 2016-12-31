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  • 31.12, 22:06

Вкусно и безопасно: как выбрать сладкий подарок к Новому году

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Вкусно и безопасно: как выбрать сладкий подарок к Новому году

Вкусно и безопасно: как выбрать сладкий подарок к Новому году

В преддверии предстоящих праздников специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать не только красивый сладкий подарок, но и еще и безопасный для детского организма.

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, каких правил придерживаться, где купить подарок и как порадовать своего ребенка.

В первую очередь, приобретая сладкий подарок, обратите внимание на этикетку, на которой изготовитель или фасовщик должен указать следующую информацию: вес, состав и дату фасовки подарка, сроки и условия хранения, наименование и юридический адрес фасовщика, пищевую ценность и наличие единого знака обращения продукции на рынке.

Приобретайте сладкий набор только в местах организованной торговли. Внимательно изучите состав продукта, отдавая предпочтение тем, у которых меньше консервантов, пищевых добавок и гомогенизированных жиров и масел.

Обращайте внимание на наполнители сладостей, исключите те, которые могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка: арахис, миндаль, абрикосовая косточка, грецкий орех. Их использование в детском меню не рекомендуется.

При выборе сладкого новогоднего подарка отдайте предпочтение шоколадным конфетам, пастиле, галетному печенью и зефиру. Если внутри подарка будет игрушка, она обязательно должна быть в пищевой упаковке.

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