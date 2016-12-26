Глава одного из управлений «Роснефти» найден мертвым в центре Москвы

В автомобиле в центре Москвы найден мертвым руководитель одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин.РИА Новости со ссылкой на свои источники, Еровинкин был найден сегодня в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде.
Источник: «По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью».
Представитель «Роснефти» подтвердил смерть Еровинкина. Предварительной причиной смерти в компании назвали сердечный приступ.
Еровинкин в 2008–2012 годах руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период должность вице-премьера РФ.
Комментарии