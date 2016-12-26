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  • 26.12, 21:46

Глава одного из управлений «Роснефти» найден мертвым в центре Москвы

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Глава одного из управлений «Роснефти» найден мертвым в центре Москвы

Глава одного из управлений «Роснефти» найден мертвым в центре Москвы

В автомобиле в центре Москвы найден мертвым руководитель одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, Еровинкин был найден сегодня в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде.

Источник: «По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью».

Представитель «Роснефти» подтвердил смерть Еровинкина. Предварительной причиной смерти в компании назвали сердечный приступ.

Еровинкин в 2008–2012 годах руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период должность вице-премьера РФ.

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