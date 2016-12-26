В районе крушения Ту-154 обнаружены еще два тела

Тела еще двоих погибших обнаружены в районе крушения самолета
ТАСС источник в силовых структурах, помимо двоих погибших, обнаружены также фрагменты тел.
Ту-154 Минобороны в Черном море.
Одна из жертв уже опознана.
Ранее сегодня зону поисков пассажиров и обломков Ту-154 расширили до Абхазии. Примерно в полутора километрах от побережья на глубине 25 метров обнаружили несколько фрагментов самолета. К ним направили глубоководный аппарат.
Сегодня же в Минобороны опровергли информацию о том, что на некоторых пассажирах, тела которых были найдены, были надеты спасательные жилеты.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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