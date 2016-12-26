Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 18:02

В районе крушения Ту-154 обнаружены еще два тела

комментировать
  • Фото РИА Новости
В районе крушения <nobr>Ту-154</nobr> обнаружены еще два тела

В районе крушения Ту-154 обнаружены еще два тела

В районе крушения <nobr>Ту-154</nobr> обнаружены еще два тела
  • Фото РИА Новости

    • Тела еще двоих погибших обнаружены в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

    Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, помимо двоих погибших, обнаружены также фрагменты тел.

    Всего с начала поисковой операции обнаружены тела 13 погибших и свыше полутора сотен фрагментов. Большая часть из них уже доставлена в Москву на генетическую экспертизу. Одна из жертв уже опознана.

    Ранее сегодня зону поисков пассажиров и обломков Ту-154 расширили до Абхазии. Примерно в полутора километрах от побережья на глубине 25 метров обнаружили несколько фрагментов самолета. К ним направили глубоководный аппарат.

    Сегодня же в Минобороны опровергли информацию о том, что на некоторых пассажирах, тела которых были найдены, были надеты спасательные жилеты.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru