Врачи и воспитатели рассказали,что хотят получить на Новый год

Эксперты решили выяснить, какие подарки являются желанными для врачей и воспитателей в детских садах на Новый год.OAnews, воспитатели отметили: не стоит покупать для них дорогие подарки. Для воспитателей и врачей лучшим знаком внимания станет домашняя посуда или формы для выпечки. Также многие женщины хотели бы получить в подарок интересную кулинарную книгу.
Для коллективов вполне подойдет набор из фруктов и овощей вместе с рисунками своих воспитанников и игрушками.
Педагоги уверены, что лучшими подарками станут вещи, сделанные руками детей. Одна из опрошенных женщин рассказала, что однажды мама ее воспитанницы вместе с дочкой подарила ей самодельное мыло. Также уместными будут наборы карандашей или бумаги, что в будущем пригодится воспитателям в работе.
Стоит отметить, что работникам больниц и детских садов не рекомендуется дарить алкоголь и конфеты.
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