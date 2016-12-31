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  • 31.12, 22:06

Врачи и воспитатели рассказали,что хотят получить на Новый год

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Врачи и воспитатели рассказали,что хотят получить на Новый год

Врачи и воспитатели рассказали,что хотят получить на Новый год

Эксперты решили выяснить, какие подарки являются желанными для врачей и воспитателей в детских садах на Новый год.

Как сообщает портал OAnews, воспитатели отметили: не стоит покупать для них дорогие подарки. Для воспитателей и врачей лучшим знаком внимания станет домашняя посуда или формы для выпечки. Также многие женщины хотели бы получить в подарок интересную кулинарную книгу.

Для коллективов вполне подойдет набор из фруктов и овощей вместе с рисунками своих воспитанников и игрушками.

Педагоги уверены, что лучшими подарками станут вещи, сделанные руками детей. Одна из опрошенных женщин рассказала, что однажды мама ее воспитанницы вместе с дочкой подарила ей самодельное мыло. Также уместными будут наборы карандашей или бумаги, что в будущем пригодится воспитателям в работе.

Стоит отметить, что работникам больниц и детских садов не рекомендуется дарить алкоголь и конфеты.

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