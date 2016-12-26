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  • 26.12, 21:46
В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте

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В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте

В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте

В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте

    В Купчине выясняют обстоятельства серьезной дорожной аварии.

    Машина подмяла под себя трех пешеходов во Фрунзенском районе Петербурга. Авария произошла сегодня днем на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы.

    По словам очевидцев, водитель небольшого грузовика резко вывернул руль на повороте, не справился с управлением, и машина, проехав несколько метров на левых колесах, упала на остановку, сбив людей. В этот момент несколько человек переходили дорогу по пешеходному переходу.

    В результате ДТП пострадали три человека, одну из женщин уже доставили в реанимацию. Сейчас на месте аварии работают медики и дознаватели.

    Очевидцы утверждают, что в ДТП виноват сам водитель грузовика, поскольку он ехал по Бухарестской улице в сторону станции метро «Международная» и принял решение резко свернуть на проспект Славы на запрещающий сигнал светофора.

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