В Петербурге грузовик завалился на пешеходов при повороте

В Купчине выясняют обстоятельства серьезной дорожной аварии.

Машина подмяла под себя трех пешеходов во Фрунзенском районе Петербурга. Авария произошла сегодня днем на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы.По словам очевидцев, водитель небольшого грузовика резко вывернул руль на повороте, не справился с управлением, и машина, проехав несколько метров на левых колесах, упала на остановку, сбив людей. В этот момент несколько человек переходили дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП пострадали три человека, одну из женщин уже доставили в реанимацию. Сейчас на месте аварии работают медики и дознаватели.Очевидцы утверждают, что в ДТП виноват сам водитель грузовика, поскольку он ехал по Бухарестской улице в сторону станции метро «Международная» и принял решение резко свернуть на проспект Славы на запрещающий сигнал светофора.