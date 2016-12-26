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  • 26.12, 21:46
Спикер Заксобрания Петербурга: город увековечит память жертв крушения Ту-154. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спикер Заксобрания Петербурга: город увековечит память жертв крушения Ту-154

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Спикер Заксобрания Петербурга: город увековечит память жертв крушения Ту-154

Спикер Заксобрания Петербурга: город увековечит память жертв крушения <nobr>Ту-154</nobr>

    Председатель городского парламента Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

    Готовность поддержать родственников петербуржцев, безвременно ушедших в результате крушения Ту-154 над Черным морем, выразил спикер городского парламента. Сегодня Вячеслав Макаров от имени всех депутатов Законодательного собрания выразил соболезнования родным и близким погибших, многих из которых знал лично.

    Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы с вами потеряли выдающихся, знаковых людей. Безусловно, мы скорбим. Президент Путин сказал, что всемерно будет оказана помощь родным и близким погибших. Мы однозначно будем думать, как увековечить память наших товарищей, которых мы знали».

    К обсуждению того, как именно увековечить память погибших петербуржцев, депутаты пообещали приступить сразу после окончания всероссийского траура.

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