Спикер Заксобрания Петербурга: город увековечит память жертв крушения Ту-154

Председатель городского парламента Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.крушения Ту-154 над Черным морем, выразил спикер городского парламента. Сегодня Вячеслав Макаров от имени всех депутатов Законодательного собрания выразил соболезнования родным и близким погибших, многих из которых знал лично.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы с вами потеряли выдающихся, знаковых людей. Безусловно, мы скорбим. Президент Путин сказал, что всемерно будет оказана помощь родным и близким погибших. Мы однозначно будем думать, как увековечить память наших товарищей, которых мы знали».
К обсуждению того, как именно увековечить память погибших петербуржцев, депутаты пообещали приступить сразу после окончания всероссийского траура.
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