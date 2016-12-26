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  • 26.12, 21:46
Петербург молится об упокоении погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербург молится об упокоении погибших в авиакатастрофе над Черным морем

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Петербург молится об упокоении погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Петербург молится об упокоении погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Петербург молится об упокоении погибших в авиакатастрофе над Черным морем

    В Северной столице приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в храмах проходят панихиды.

    В России общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. На зданиях приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, телеканалы изменили сетку вещания. В храмах по всей стране молятся о погибших.

    В Петербурге траурная панихида прошла в Казанском соборе. Во время службы вспомнили всех, кто находился на борту разбившегося Ту-154 — это 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, представители Минобороны, журналисты и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу на базу Хмеймим в Сирии. По жертвам авиакатастрофы сегодня звонили и колокола Исаакиевского собора. Петербург услышал 92 удара.

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