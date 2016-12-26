Следователи изъяли документацию на заводе, где проводили капитальный ремонт Ту-154

Следователи изъяли документы на самарском заводе «Авиакор», где проводился капитальный ремонт разбившегося
катастрофы. Разбившийся Ту-154 был выпущен на самарском заводе в 1983 году. Последний раз его ремонтировали два года назад. В сентябре самолет проходил плановое обслуживание, однако этот осмотр проходил на другом заводе. На каком именно — не уточняется.
Ту-154.
еще три версии авиакатастрофы — попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо и ошибка пилотов.
Как подчеркнули в ФСБ, никаких фактов и улик, указывающих на теракт, нет. В ведомстве добавили, что смогли найти очевидцев трагедии. Помочь разобраться в случившемся может и запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. Сейчас это видео изучают следователи.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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