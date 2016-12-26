Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 18:02
Следователи изъяли документацию на заводе, где проводили капитальный ремонт Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, расследование, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Следователи изъяли документацию на заводе, где проводили капитальный ремонт Ту-154

комментировать

Следователи изъяли документацию на заводе, где проводили капитальный ремонт Ту-154

Следователи изъяли документацию на заводе, где проводили капитальный ремонт <nobr>Ту-154</nobr>

    Следователи изъяли документы на самарском заводе «Авиакор», где проводился капитальный ремонт разбившегося Ту-154.

    Как заявили в пресс-службе предприятия, его специалисты готовы помочь в расследовании причин катастрофы. Разбившийся Ту-154 был выпущен на самарском заводе в 1983 году. Последний раз его ремонтировали два года назад. В сентябре самолет проходил плановое обслуживание, однако этот осмотр проходил на другом заводе. На каком именно — не уточняется.

    Техническая неисправность самолета рассматривается среди возможных причин крушения Ту-154. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. Кроме этого, российские спецслужбы прорабатывают еще три версии авиакатастрофы — попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо и ошибка пилотов.

    Как подчеркнули в ФСБ, никаких фактов и улик, указывающих на теракт, нет. В ведомстве добавили, что смогли найти очевидцев трагедии. Помочь разобраться в случившемся может и запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. Сейчас это видео изучают следователи.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru