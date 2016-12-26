Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор по делу банды так называемых приморских партизан, которых летом текущего года присяжные признали невиновными в убийстве четырех жителей Приморского края.
Оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан», благодаря которому двое из них оказались на свободе, обжаловала прокуратура Приморского края сразу же после его вынесения.
Банда «приморских партизан» орудовала на Дальнем Востоке в 2009 году. Они занимались убийствами, грабежами, угонами автомобилей и налетами на отделения милиции. Задержать их удалось в 2010 году в Уссурийске. При этом двое из них — Андрей Сухорада и Александр Сладких — сдаваться не захотели и застрелились.
Еще троих — Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина — суд приговорил к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам колонии соответственно, а Вадима Ковтуна — к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.
В мае 2015 года Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов. При этом приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина был отменен полностью.
На повторном процессе коллегия присяжных рассматривала только один из многочисленных криминальных эпизодов — убийство Кировском районе четырех сельских жителей, охранявших в лесу конопляную плантацию. Как следует из материалов дела, преступление совершили все пятеро обвиняемых. Во время следственного эксперимента Александр Ковтун даже показал, где были закопаны тела жертв.
были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов — остались под стражей, поскольку отбывают наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.
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