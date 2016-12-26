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  • 26.12, 18:02
Американцу, по ошибке отсидевшему в тюрьме 31 год, заплатили 75 долларов. приговоры, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американцу, по ошибке отсидевшему в тюрьме 31 год, заплатили 75 долларов

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Американцу, по ошибке отсидевшему в тюрьме 31 год, заплатили 75 долларов

Американцу, по ошибке отсидевшему в тюрьме 31 год, заплатили 75 долларов

Американцу, по ошибке отсидевшему в тюрьме 31 год, заплатили 75 долларов

    В 75 долларов оценили власти США судебную ошибку из-за которой житель американского города Мемфис отсидел в тюрьме 31 год.

    В 1977 Лоуренс Маккинни получил 115 лет тюрьмы за изнасилование, которого не совершал. Правда выяснилась только в 2008-м, когда тест на ДНК доказал его невиновность.

    За три десятилетия в тюрьме по ложному обвинению департамент исправительных учреждений штата Теннесси выдал Маккинни чек на 75 долларов. В среднем по два с половиной доллара за каждый отобранный у него год жизни.

    Обвинения с него сняли, сейчас Маккинни на свободе и может требовать от штата компенсацию — миллион долларов за несправедливый приговор и тюремное заключение. Вот только комиссия по освобождению не спешит признавать его невиновным, а без ее вердикта денег не видать.

    Решение суда и прокуратуры отказаться от обвинений для комиссии не указ. Там считают, что Маккинни все равно может быть преступником.

    Подробности — в видеоматериале.

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