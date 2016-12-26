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  • 26.12, 18:03
Жители удмуртского поселка вынуждены лечиться в разваливающейся больнице. больницы, Удмуртия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители удмуртского поселка вынуждены лечиться в разваливающейся больнице

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Жители удмуртского поселка вынуждены лечиться в разваливающейся больнице

Жители удмуртского поселка вынуждены лечиться в разваливающейся больнице

Жители удмуртского поселка вынуждены лечиться в разваливающейся больнице

    Пациенты инфекционной больницы в поселке Игра под Ижевском создали фотоэкспозицию в Интернете с надеждой, что ее увидят прокуроры. На снимках изображены детали быта госпитализированых, в том числе детей.

    Палаты расположены в аварийном деревянном здании 60-х годов постройки. Пол буквально проваливается под ногами, по стенам идут трещины. И это при том, что совсем рядом находится новое, но не до конца возведенное здание больницы.

    Деревянному зданию, построенному в 60-х годах прошлого века, давно пора присвоить статус исторического памятника. Сложно представить, но в разваливающуюся на глазах больницу привозят инфекционных больных со всего района, и большинство из них — дети.

    А ведь спасение буквально в двух шагах — новый лечебный корпус. Но перебраться в него не могут ни врачи, ни пациенты. Хотя еще в начале 2000-х им обещали: как только достроят здание, сюда переедет акушерское отделение, а в палатах роддома разместят всех инфекционных больных.

    Но здание «строится» уже почти 15 лет. На самом же деле никакие работы там не ведутся. Строительство заморожено. От пустых обещаний уже устали и сами врачи. Десятки лет они ставят на ноги тяжелобольных малышей в аварийной постройке. Но преданность своей профессии заставляет продолжать верить в чудо.

    Подробности — в репортаже.

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