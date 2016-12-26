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  • 26.12, 18:03
В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей. аресты, жилье, коррупция, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей

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В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей

В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей

В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей

    Судебные приставы и представители Росимущества этим утром приехали в элитный подмосковный поселок, чтобы арестовать особняк, оформленный на сына бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Представители закона не сомневаются, что участок и дом площадью 900 квадратных метров были приобретены на деньги, полученные незаконным путем.

    Попасть в элитный подмосковный поселок Успенское, да еще и с профессиональной аппаратурой довольно сложно. По периметру — охрана и десятки видеокамер. На весь поселок не больше 50 домов.

    Поместье — иначе и не назовешь — бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина — за высоким забором. Это один из пяти объектов недвижимости, принадлежавших его семье.

    Приставы, представители Росимущества и понятые подписали документы. На прошлой неделе они уже конфисковали четыре квартиры семьи экс-губернатора в престижных районах Москвы. Сегодня добрались до элитного коттеджа. Вся процедура заняла не больше 10 минут.

    Судебный пристав: «По акту приема-передачи уполномоченному органу в лице Росимущества по Московской области передается следующее имущество: жилой дом, нежилое здание на участке, принадлежащем Хорошавину Илье Александровичу, для дальнейшего обращения в доход государства».

    Стоимость одного жилого дома оценили минимум в 100 млн рублей. Еще на территории есть домик для прислуги и двухэтажный отапливаемый гараж. Стоимость всего еще предстоит определить. Но уже сейчас понятно, что речь идет о баснословной сумме.

    Не удалось сегодня конфисковать лишь Bentley Хорошавина. Для этого нужно попасть за забор. С домом проще — представителям Росимущества достаточно увидеть объект своими глазами и записать. Что касается транспортного средства, то необходимо убедиться, действительно ли иномарка стоит в гараже. Это станет понятно в ближайшее время, когда приставы попадут на территорию.

    Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».

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