В Подмосковье арестован элитный особняк Хорошавина стоимостью 100 млн рублей

Судебные приставы и представители Росимущества этим утром приехали в элитный подмосковный поселок, чтобы арестовать особняк, оформленный на сына бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Представители закона не сомневаются, что участок и дом площадью 900 квадратных метров были приобретены на деньги, полученные незаконным путем.
Поместье — иначе и не назовешь — бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина — за высоким забором. Это один из пяти объектов недвижимости, принадлежавших его семье.
Приставы, представители Росимущества и понятые подписали документы. На прошлой неделе они уже конфисковали четыре квартиры семьи экс-губернатора в престижных районах Москвы. Сегодня добрались до элитного коттеджа. Вся процедура заняла не больше 10 минут.
Судебный пристав: «По акту приема-передачи уполномоченному органу в лице Росимущества по Московской области передается следующее имущество: жилой дом, нежилое здание на участке, принадлежащем Хорошавину Илье Александровичу, для дальнейшего обращения в доход государства».
Стоимость одного жилого дома оценили минимум в 100 млн рублей. Еще на территории есть домик для прислуги и двухэтажный отапливаемый гараж. Стоимость всего еще предстоит определить. Но уже сейчас понятно, что речь идет о баснословной сумме.
Не удалось сегодня конфисковать лишь Bentley Хорошавина. Для этого нужно попасть за забор. С домом проще — представителям Росимущества достаточно увидеть объект своими глазами и записать. Что касается транспортного средства, то необходимо убедиться, действительно ли иномарка стоит в гараже. Это станет понятно в ближайшее время, когда приставы попадут на территорию.
Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».
Комментарии