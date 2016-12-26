В правительстве почтили минутой молчания память жертв крушения Ту-154

Память погибших в результате авиакатастрофы над Чёрным морем почтили минутой молчания на заседании правительства.погибшие летели в Сирию для того, чтобы поддержать наших военных, которые служат на авиабазе Хмеймим.
Дмитрий Медведев: «Это были люди, которые летели в Сирию для того, чтобы поддержать и поздравить с новогодними праздниками тех, кто исполняет там свой воинский долг. Сегодняшний день объявлен в нашей стране днем траура. От имени правительства Российской Федерации хотел бы еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим память погибших минутой молчания».
На заседании присутствовал и министр транспорта Максим Соколов, который возглавил комиссию по расследованию причин крушения Ту-154. Он недавно вернулся из Сочи в Москву и сообщил оперативную информацию. Также он доложил о ходе процедуры опознания тел погибших.
Максим Соколов: «Специалистами будут проводиться опознание и генетическая экспертиза. Минобороны будет осуществлять взаимодействие с МЧС, Минздравом, мэрией Москвы — все необходимые действия для последующего оформления свидетельств и других юридически значимых действий. По линии Минобороны за прошедшие сутки прошли первые встречи с родственниками погибших, оказывается все необходимая психологическая поддержка».
Он также сообщил, что было принято решение, поддерживаемое и Минобороны, и мэрией, о том, что все необходимые мероприятия, связанные с опознанием тел погибших, будут проводиться в Москве.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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