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  • 26.12, 13:46

В России запретили торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

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В России запретили торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

В России запретили торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

В России вступил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25% объема готовой продукции предписано приостановить на 30 суток.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал соответствующую инициативу главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Исключение в рамках запрета предлагалось сделать для парфюмерии и стеклоомывающей жидкости.

Тема усиления контроля за торговлей спиртосодержащими жидкостями была поднята после трагедии в Иркутской области. Там произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». В результате более 70 человек погибли, еще 30 до сих пор остаются на больничных койках.

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