В России запретили торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

В России вступил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В пятницу сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал соответствующую инициативу главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Исключение в рамках запрета предлагалось сделать для парфюмерии и стеклоомывающей жидкости.
Тема усиления контроля за торговлей спиртосодержащими жидкостями была поднята после трагедии в Иркутской области. Там произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». В результате более 70 человек погибли, еще 30 до сих пор остаются на больничных койках.
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