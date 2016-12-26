Минтранс опроверг информацию о проблемах с подходами к мосту в Крым

Сроки работ по строительству железнодорожных подходов к Крымскому мосту остаются неизменными, заявили в Минтрансе РФ, комментируя сообщения СМИ о проблемах с выбором генподрядчика.Коммерсант», сроки реализации проекта рискуют сдвинуться, так как уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.
В Минтрансе РИА Новости сообщили, что «сроки выполнения работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными», а финансирование проекта строительства запланировано с 2017 года.
Крымский мост станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Железнодорожные подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд рублей.
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