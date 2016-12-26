Скончавшийся певец Джордж Майкл не был болен

Знаменитый британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в рождественское утро, не был болен.
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Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» нет. Свои соболезнования в социальных сетях уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
По данным портала, в последнее время Майкл работал над документальным фильмом, который должен был появиться на экранах в следующем марте. Портал со ссылкой на источники, близкие к музыканту, также привел версию, согласно которой Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Ранее издание Billbord уже приводило подобную версию кончины певца. По данным источников портала, певец скончался во сне.
Ранее менеджер певца Майкл Липпман сообщил, что в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла «мирно лежащим в постели». Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.
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