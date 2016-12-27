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  • 27.12, 03:55
Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео. Испания, пенсионеры, Рождество, скандалы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео

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Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео

Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео

Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео

    Глава испанского города Лозоя Дель Валле, расположенного недалеко от Мадрида, организовал для пенсионеров рождественскую вечеринку со стриптизом.

    Пожилые люди собрались на традиционный рождественский вечер. Однако в этот раз их жал откровенный сюрприз: на мероприятие явились стриптизерши. Танцовщиц пригласил мэр города Хосе Мануэль Хименес, сообщает сайт Вести.Ru.

    Многие пенсионеры негативно отреагировали на эту инициативу и ушли прямо во время шоу. Оставшиеся же пожилые люди смеялись и аплодировали.

    Всем недовольным Хосе Мануэль Хименес принес извинения. При этом он сказал пару слов в свое оправдание. По словам градоначальника, он устраивает подобное шоу для пожилых людей не впервые. К тому же танцовщицы появились только в третьем акте шоу и не раздевались догола: на них якобы были надеты прозрачные костюмы телесного цвета.

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