Мэр испанского города пригласил стриптизерш на Рождество к пенсионерам: видео

Глава испанского города Лозоя Дель Валле, расположенного недалеко от Мадрида, организовал для пенсионеров рождественскую вечеринку со стриптизом.Вести.Ru.
Многие пенсионеры негативно отреагировали на эту инициативу и ушли прямо во время шоу. Оставшиеся же пожилые люди смеялись и аплодировали.
Всем недовольным Хосе Мануэль Хименес принес извинения. При этом он сказал пару слов в свое оправдание. По словам градоначальника, он устраивает подобное шоу для пожилых людей не впервые. К тому же танцовщицы появились только в третьем акте шоу и не раздевались догола: на них якобы были надеты прозрачные костюмы телесного цвета.
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