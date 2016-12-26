В район крушения Ту-154 прибыл фрегат «Адмирал Григорович»

Сегодня утром в Москву прилетел первый борт с телами жертв авиакатастрофы. Останки отправят на опознание в центр
судебно-медицинской экспертизы. На месте крушения самолета проходит поисковая операция. В Минобороны говорят, что рассчитывают установить местонахождение обломков самолета уже сегодня.
По словам Конашенкова, поисковая операция не прекращалась ни на минуту. За последние сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. Группировка сил в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Специалистами проанализирована информация с радиолокационных средств, установлена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета.
Сегодня в России траур по жертвам авиакатастрофы над Чёрным морем. В городах приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В православных храмах идут заупокойные богослужения.
Подробности — в видеоматериале.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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