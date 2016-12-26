ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 13:46
В район крушения Ту-154 прибыл фрегат «Адмирал Григорович». авиационные катастрофы и происшествия, корабли и суда, Минобороны РФ, поисковые операции, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В район крушения Ту-154 прибыл фрегат «Адмирал Григорович»

комментировать
В район крушения <nobr>Ту-154</nobr> прибыл фрегат «Адмирал Григорович»

В район крушения Ту-154 прибыл фрегат «Адмирал Григорович»

В район крушения <nobr>Ту-154</nobr> прибыл фрегат «Адмирал Григорович»
  • Фото: defence.ru

    • Сегодня утром в Москву прилетел первый борт с телами жертв авиакатастрофы. Останки отправят на опознание в центр судебно-медицинской экспертизы. На месте крушения самолета проходит поисковая операция. В Минобороны говорят, что рассчитывают установить местонахождение обломков самолета уже сегодня.

    Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что к поисковой операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами. Два подводных аппарата Русского географического общества приступят к поискам в ближайшее время.

    По словам Конашенкова, поисковая операция не прекращалась ни на минуту. За последние сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. Группировка сил в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Специалистами проанализирована информация с радиолокационных средств, установлена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета.

    Сегодня в России траур по жертвам авиакатастрофы над Чёрным морем. В городах приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В православных храмах идут заупокойные богослужения.

    Подробности — в видеоматериале.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru