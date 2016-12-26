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  • 26.12, 13:46
В храмах по всей России идут панихиды по погибшим при крушении Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, патриарх, православие, религия, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В храмах по всей России идут панихиды по погибшим при крушении Ту-154

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В храмах по всей России идут панихиды по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

В храмах по всей России идут панихиды по погибшим при крушении Ту-154

В храмах по всей России идут панихиды по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

    Россия погрузилась в траур по погибшим в результате крушения в районе Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ.

    По благословлению патриарха Кирилла во всех православных храмах страны сегодня идут заупокойные богослужения. Служба началась в Елоховской церкви в Москве. Панихиды по погибшим также прошли в Южно-Сахалинске и во Владивостоке.

    К трауру по пассажирам Ту-154 присоединилась Белоруссия. К зданию российского посольства в Минске люди несут цветы и свечи. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил российскому президенту послание, в котором отметил, что чувство скорби и сострадания охватило всю страну.

    Красные гвоздики и зажженные лампады появились и у здания городского совета в Донецке. Митинг памяти погибших также провели в Луганске.

    Слова поддержки пришли от большинства мировых лидеров. Сегодня телеграмму Владимиру Путину с выражением сочувствия направил председатель КНР Си Цзиньпин. Соболезнования также выразили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

    Ранее президент Сирии Башар Асад выразил сожаление в связи с авиакатастрофой. По телефону соболезнования принесли президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Неравнодушными остались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, посол США в России Джон Теффт и многие другие.

    К посольствам России по всему миру несут букеты и зажженные лампады. Поддержку семьям погибших выразили и жители Украины. У ограды российского посольства в Киеве оставляют свечи и памятные записки. В Праге у стен российского консульства местные жители спели «Катюшу» прямо под дождем. Цветы к посольству России несут и в Лондоне. Там же появились плакаты со словами «Россия, мы с тобой».

    Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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