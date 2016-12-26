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  • 26.12, 13:45

Кубанский школьник случайно застрелил сестру из ружья

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Кубанский школьник случайно застрелил сестру из ружья

Кубанский школьник случайно застрелил сестру из ружья

В Краснодарском крае 12-летний мальчик застрелил шестилетнюю сестру, возвращаясь с отцом с охоты.

Как передает РИА Новости со ссылкой на следственные органы, ЧП произошло на 24-м километре перегона Курганинск — Лабинск.

По предварительным данным, 33-летний житель поселка Прохладный Лабинского района возвращался с охоты вместе с сыном и дочерью, при этом у мальчика было ружье.

В СК рассказали, что при неосторожном обращении с оружием произошел выстрел, в результате которого пуля попала в грудь девочки. Пострадавшую сразу доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

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