ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 13:46

Упавший под Сочи Ту-154 может быть найден до конца дня

комментировать
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина
Упавший под Сочи <nobr>Ту-154</nobr> может быть найден до конца дня

Упавший под Сочи Ту-154 может быть найден до конца дня

Упавший под Сочи <nobr>Ту-154</nobr> может быть найден до конца дня
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина

    • Местонахождение Ту-154 может быть обнаружено в понедельник, заявил главком ВКС Виктор Бондарев.

    Виктор Бондарев: «Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Чёрного моря».

    Он отметил, что для поисковых работ выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники, передает «Интерфакс».

    Бондарев также сообщил, что установлено местонахождение черных ящиков разбившегося Ту-154, они не должны быть повреждены.

    Виктор Бондарев: «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем».

    Бондарев подчеркнул, что «самолет был технически исправен, недавно он прошел технический ремонт».

    Виктор Бондарев: «Условия для выполнения этого полета, готовность экипажа полностью соответствовали всем требованиям».

    Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров накануне утром через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

    Лайнер упал в акватории Чёрного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело. Сегодня по всей России проходят траурные мероприятия в память о погибших.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru