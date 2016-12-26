Упавший под Сочи Ту-154 может быть найден до конца дня

Местонахождение
Ту-154 может быть обнаружено в понедельник, заявил главком ВКС Виктор Бондарев.
Он отметил, что для поисковых работ выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники, передает «Интерфакс».
Бондарев также сообщил, что установлено местонахождение черных ящиков разбившегося Ту-154, они не должны быть повреждены.
Виктор Бондарев: «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем».
Бондарев подчеркнул, что «самолет был технически исправен, недавно он прошел технический ремонт».
Виктор Бондарев: «Условия для выполнения этого полета, готовность экипажа полностью соответствовали всем требованиям».
находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
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