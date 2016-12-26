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  • 26.12, 08:46

Пекин выразил протест Вашингтону из-за плана военного сотрудничества с Тайванем

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Пекин выразил протест Вашингтону из-за плана военного сотрудничества с Тайванем

Пекин выразил протест Вашингтону <nobr>из-за</nobr> плана военного сотрудничества с Тайванем

Министерство иностранных дел Китая сделало представление США из-за подписанного Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем.

Как сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин выступает решительно против соответствующего содержания закона.

Хуа Чуньин, МИД КНР: «Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона».

В подписанном Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон «должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне».

В Пекине напомнили, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая.

Хуа Чуньин: «Мы требуем от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе».

В начале декабря возмущение официального Пекина вызвал Дональд Трамп, который поговорил по телефону с лидером Тайваня. За последние 30 лет это был первый разговор действующего или избранного президента США с главой островной провинции, которую Китай считает своей частью.

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