Пекин выразил протест Вашингтону из-за плана военного сотрудничества с Тайванем

Министерство иностранных дел Китая сделало представление США
из-за подписанного Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем.
Хуа Чуньин, МИД КНР: «Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона».
В подписанном Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон «должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне».
В Пекине напомнили, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая.
Хуа Чуньин: «Мы требуем от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе».
В начале декабря возмущение официального Пекина вызвал Дональд Трамп, который поговорил по телефону с лидером Тайваня. За последние 30 лет это был первый разговор действующего или избранного президента США с главой островной провинции, которую Китай считает своей частью.
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