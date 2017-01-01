Названы самые бюджетные авианаправления на новогодние каникулы

На новогодние праздники дешевле всего из внутренних перелетов россиянам обошлись рейсы в Петербург,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Махачкалу, Калининград и Челябинск с вылетом из Москвы.
В 15 тысяч рублей можно было уложиться, купив билеты в Минск (из Москвы или Петербурга), Ереван или Кишинёв с вылетами из Москвы.
В сегменте дальнего зарубежья самыми бюджетными направлениями остаются Стамбул и Тель-Авив. До 20 тысяч рублей можно было потратить на билет в обе стороны из Москвы в Дели, Анталью, Пекин и из Петербурга в Тель-Авив.
Среди европейских направлений самыми бюджетными (20–23 тысячи рублей в обе стороны) являются Рига, Берлин, Дюссельдорф и Тиват из Москвы и Прага из Петербурга, отмечает «Российская газета».
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