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  • 01.01, 08:41

Названы самые бюджетные авианаправления на новогодние каникулы

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  • Фото РИА Новости, Илья Питалев
Названы самые бюджетные авианаправления на новогодние каникулы

Названы самые бюджетные авианаправления на новогодние каникулы

Названы самые бюджетные авианаправления на новогодние каникулы
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • На новогодние праздники дешевле всего из внутренних перелетов россиянам обошлись рейсы в Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Махачкалу, Калининград и Челябинск с вылетом из Москвы.

    Билеты в обе стороны на эти направления можно было купить по цене до 10 тысяч рублей. Причем в Ростов-на-Дону билеты подешевели почти на треть — до 7854 рублей.

    В 15 тысяч рублей можно было уложиться, купив билеты в Минск (из Москвы или Петербурга), Ереван или Кишинёв с вылетами из Москвы.

    В сегменте дальнего зарубежья самыми бюджетными направлениями остаются Стамбул и Тель-Авив. До 20 тысяч рублей можно было потратить на билет в обе стороны из Москвы в Дели, Анталью, Пекин и из Петербурга в Тель-Авив.

    Среди европейских направлений самыми бюджетными (20–23 тысячи рублей в обе стороны) являются Рига, Берлин, Дюссельдорф и Тиват из Москвы и Прага из Петербурга, отмечает «Российская газета».

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