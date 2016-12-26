В центре Астрахани горит кинотеатр «Октябрь»

В Астрахани тушат крупный пожар в кинотеатре, площадь возгорания составляет 1200 кв. м.сообщает ГУ МЧС по региону, горят второй и третий этаж неэксплуатируемого здания. Сигнал о пожаре поступил в 01:47.
В здании кинотеатра сильное задымление. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным ТАСС, горит зимний сад.
Кинотеатр «Октябрь» был построен в 1909 году, это единственный кинотеатр в России с зимним садом. В зимнем саду растут несколько пальм, некоторым из них уже более 150 лет, а также другие редкие виды растений из Бразилии, Мексики, Австралии и Южной Америки. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт, кинотеатр планировали открыть в 2017 году.
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