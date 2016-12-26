#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 08:46

В центре Астрахани горит кинотеатр «Октябрь»

2 комментария
В центре Астрахани горит кинотеатр «Октябрь»

В центре Астрахани горит кинотеатр «Октябрь»

В центре Астрахани горит кинотеатр «Октябрь»
  • Фото: Аварии Астрахань /vk.com

    • В Астрахани тушат крупный пожар в кинотеатре, площадь возгорания составляет 1200 кв. м.

    Как сообщает ГУ МЧС по региону, горят второй и третий этаж неэксплуатируемого здания. Сигнал о пожаре поступил в 01:47.

    В здании кинотеатра сильное задымление. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным ТАСС, горит зимний сад.

    Кинотеатр «Октябрь» был построен в 1909 году, это единственный кинотеатр в России с зимним садом. В зимнем саду растут несколько пальм, некоторым из них уже более 150 лет, а также другие редкие виды растений из Бразилии, Мексики, Австралии и Южной Америки. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт, кинотеатр планировали открыть в 2017 году.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru