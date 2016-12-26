Тото Кутуньо звали лететь с ансамблем имени Александрова в Сирию

Звезда итальянской эстрады Тото Кутуньо шокирован известием о гибели артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова в авиакатастрофе под Сочи.
Итальянский исполнитель отметил, что с ансамблем имени Александрова его связывает много воспоминаний, например, как он пригласил коллектив на фестиваль в Сан-Ремо в 2013 году. Тото Кутунбо принес соболезнования родным погибших артистов, сообщает РИА Новости.
Тпотерпел крушение в районе Сочи. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большую часть погибших — 64 человека — составили артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступать на авиабазе Хмеймим перед военнослужащими.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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