В Москве ждут первый борт с телами погибших в катастрофе Ту-154

Первый рейс с телами жертв крушения
Ту-154 под Сочи прибудет в Москву сегодня утром.
Николай Панков, замминистра обороны РФ: «Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Министром обороны принято решение, сейчас мы его довели до родственников и близких, что опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы».
По словам первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, в ближайшее время родственники погибших в авиакатастрофе начнут получать выплаты.
Руслан Цаликов, первый замминистра обороны РФ: «Министром обороны утром было отдано указание о том, чтобы, несмотря на различный статус погибших — гражданских и военных, все выплаты были сделаны на максимальном уровне».
Он также отметил, что к утру понедельника силы, задействованные в операции в Черном море, будут увеличены значительно. На данный момент в ней уже участвуют более 3 тыс. человек, 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов, передает «Интерфакс».
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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