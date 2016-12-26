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  • 26.12, 02:54
В Москве ждут первый борт с телами погибших в катастрофе Ту-154. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве ждут первый борт с телами погибших в катастрофе Ту-154

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В Москве ждут первый борт с телами погибших в катастрофе Ту-154

В Москве ждут первый борт с телами погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr>

    Первый рейс с телами жертв крушения Ту-154 под Сочи прибудет в Москву сегодня утром.

    Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

    Николай Панков, замминистра обороны РФ: «Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Министром обороны принято решение, сейчас мы его довели до родственников и близких, что опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы».

    По словам первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, в ближайшее время родственники погибших в авиакатастрофе начнут получать выплаты.

    Руслан Цаликов, первый замминистра обороны РФ: «Министром обороны утром было отдано указание о том, чтобы, несмотря на различный статус погибших — гражданских и военных, все выплаты были сделаны на максимальном уровне».

    Он также отметил, что к утру понедельника силы, задействованные в операции в Черном море, будут увеличены значительно. На данный момент в ней уже участвуют более 3 тыс. человек, 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов, передает «Интерфакс».

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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