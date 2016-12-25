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  • 26.12, 02:54

Источник: Ту-154 в аэропорту Сочи тщательно охраняли

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Источник: Ту-154 в аэропорту Сочи тщательно охраняли

Источник: <nobr>Ту-154</nobr> в аэропорту Сочи тщательно охраняли

Катастрофа Ту-154 в районе Сочи: самолет Минобороны приземлялся в Адлере для дозаправки, при этом его тщательно охраняли.

Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает «Интерфакс». По словам источника, Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, «где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». Была запланирована дозаправка в Моздоке, однако из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, то есть заранее о посадке Ту-154 в аэропорту Сочи не было известно.

Источник подчеркнул, что в Адлере самолет был взят под охрану.

Источник: «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки. Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:27 через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала и «Звезды», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом военных на базе в Сирии.

В списке находившихся на борту разбившегося самолета числятся 92 человека. Обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, проводится поисковая операция.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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