Источник: Ту-154 в аэропорту Сочи тщательно охраняли

Катастрофа
Интерфакс». По словам источника, Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, «где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». Была запланирована дозаправка в Моздоке, однако из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, то есть заранее о посадке Ту-154 в аэропорту Сочи не было известно.
Ту-154 в районе Сочи: самолет Минобороны приземлялся в Адлере для дозаправки, при этом его тщательно охраняли.
Источник подчеркнул, что в Адлере самолет был взят под охрану.
Источник: «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки. Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».
пропал с радаров в 05:27 через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники НТВ, Первого канала и «Звезды», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом военных на базе в Сирии.
В списке находившихся на борту разбившегося самолета числятся 92 человека. Обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, проводится поисковая операция.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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