Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался экс-участник группы «Любэ»

Бывший
бэк-вокалист российской группы «Любэ» погиб при крушении самолета Минобороны в районе Сочи.
По словам Лукинова, с хором имени Александрова группа «Любэ» часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы встречались в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск, передает РИА Новости.
64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевших на авиабазу Хмеймим поздравлять военных с Новым годом. Среди погибших оказались представители российских СМИ, в том числе телеканала НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Обломки самолета обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи, проводится поисковая операция.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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