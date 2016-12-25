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  • 26.12, 02:54

Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался экс-участник группы «Любэ»

4 комментария
Среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> оказался <nobr>экс-участник</nobr> группы «Любэ»

Среди жертв катастрофы Ту-154 оказался экс-участник группы «Любэ»

Среди жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> оказался <nobr>экс-участник</nobr> группы «Любэ»
  • Фото: kino-teatr.ru

    • Бывший бэк-вокалист российской группы «Любэ» погиб при крушении самолета Минобороны в районе Сочи.

    Андрей Лукинов, руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко»: «На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы „Любэ“ Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени».

    По словам Лукинова, с хором имени Александрова группа «Любэ» часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы встречались в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск, передает РИА Новости.

    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в районе Сочи утром в воскресенье. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевших на авиабазу Хмеймим поздравлять военных с Новым годом. Среди погибших оказались представители российских СМИ, в том числе телеканала НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

    Обломки самолета обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи, проводится поисковая операция.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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