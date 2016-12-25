В Минобороны сообщили об исправности Ту-154 перед вылетом

Самолет
Ту-154, потерпевший крушение недалеко от Сочи, был технически исправен. Об этом заявил глава службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.
Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в воскресенье утром, спустя несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе артисты военного ансамбля имени Александрова и представители СМИ.
Экипаж самолета Ту-154 он назвал штатным, неоднократно выполнявшим полеты по заданному маршруту.
извлечено 11 тел погибших. Версия о технической неисправности Ту-154 рассматривалась в качестве одной из приоритетных.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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