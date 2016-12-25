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  • 26.12, 02:55

Определено предположительное место падения самолета Ту-154

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Определено предположительное место падения самолета Ту-154

Определено предположительное место падения самолета <nobr>Ту-154</nobr>

Специалисты установили место падения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел катастрофу недалеко от Сочи. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Из сообщения департамента: «Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора».

Ожидается, что в ближайшее время к месту трагедии прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

К настоящему времени из воды извлечено 11 тел погибших. Жертвам авиакатастрофы Минобороны РФ пообещали выплатить компенсации, передает «Интерфакс».

Из сообщения департамента: «Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей».

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, 64 участника ансамбля имени Александрова и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по выяснению обстоятельств трагедии, заявил об отсутствии данных о выживших.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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