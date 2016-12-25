Определено предположительное место падения самолета Ту-154

Специалисты установили место падения самолета
Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел катастрофу недалеко от Сочи. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ожидается, что в ближайшее время к месту трагедии прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».
К настоящему времени из воды извлечено 11 тел погибших. Жертвам авиакатастрофы Минобороны РФ пообещали выплатить компенсации, передает «Интерфакс».
Из сообщения департамента: «Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей».
пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, 64 участника ансамбля имени Александрова и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по выяснению обстоятельств трагедии, заявил об отсутствии данных о выживших.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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