СК соболезнует в связи с гибелью журналистов при крушении Ту-154

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и сотрудники ведомства принесли соболезнования родным и близким погибших при крушении
находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим с новогодними праздниками. Вскоре выяснилось, что самолет упал в акватории Чёрного моря вблизи сочинского побережья.
Ту-154 под Сочи.
Глава СКР Александр Бастрыкин отметил, что один из погибших журналистов, корреспондент-продюсер НТВ Михаил Лужецкий, ранее работал следователем.
Из сообщения СК РФ: «Слова соболезнования председатель СК России высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых, Михаил Лужецкий, был и нашим коллегой, работал ранее следователем. Погибшие журналисты были профессионалами своего дела и патриотами своей страны».
Глава СК попросил представителей министерства обороны России «передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей». Также он отметил, что «невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения».
Из сообщения СК РФ: «Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий».
работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. Намечен план работы группы на ближайшие несколько суток, отметили в СК.
Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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